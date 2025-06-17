Futbol dünyası karıştı! Fenerbahçe'den flaş başvuru: Yapı ifşa oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Futbol dünyası karıştı! Fenerbahçe'den flaş başvuru: Yapı ifşa oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmaların ortaya çıkmasından sonra Fenerbahçe harekete geçti. TFF'ye resmi başvuru yapan sarı lacivertliler olayı 'yapıyı ifşa eden söylem' olarak niteledi.

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmaların ortaya çıkmasıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

"Tarafsızlık sorgulanıyor" başlıklı açıklamada "Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır. Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz. Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

'YAPIYI İFŞA EDEN SÖYLEMLER...'

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan imzasıyla TFF'ye gönderdiği dilekçede şöyle denildi:

"Bugün kamuoyuna yansıyan bilgiler ve bulgular doğrultusunda; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerinin yer aldığı iddia edilen bir WhatsApp yazışma grubunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü hedef alan ve tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden birtakım mesajların paylaşıldığı görülmektedir.
Bu iddialar arasında;
• Yapı"yı ifşa eden söylemlerin,
* Kulübümüze yönelik düşmanca ifadelerin
* Tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini açıkça ortaya koyan cümlelerin
* Gelecek sezona dair hesaplaşma ve intikam içerikli mesajların, yer aldığı belirtilmiştir. Eğer bu iddialar doğruysa, sadece ilgili kurulun tarafsızlığı değil, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurumsal itibarı ve kamuoyundaki güvenilirliği de ciddi şekilde zedelenecektir. Türk futbolunun adaleti tesis etmekle görevli en önemli kurullarından birinin içinde yer alan üyelerin bu tür söylemlerde bulunması, 'disiplin' kavramını işlevsiz hale getirdiği gibi, sporda tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de açık bir saldırı niteliğindedir.
Bu çerçevede;
1. iddiaların tüm boyutlarıyla, süratle ve şeffaflıkla araştırılmasını
2. Varsa söz konusu yazışmaların incelenerek, ilgili kurul üyeleri hakkında gerekli idari ve disiplin soruşturmasının başlatılmasını
3. Sürecin tamamı hakkında Kulübümüze ve kamuoyuna ivedilikle bilgi verilmesini talep ediyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacak ve temiz futbol için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz."

PFDK YAZIŞMALARI: FENER AĞLAMA!

Gazeteci Tahir Kum, Türkiye gazetesindeki yazısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kendi içinde yaptığı iddia edilen yazışmaları ifşa etmişti. Buna göre bir PFDK üyesi, aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştı. “1905’i görünce bir anda 'Yapı'ya dönüşüyor insan ister istemez” yazarak sonrasında gülücük attı. Ayrıca bazı videolar 'Fener ağlama' denilerek paylaşıldı.

Yazışmalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da hedef alındı. Portekizli teknik direktöre fazla müsamaha gösterildiği belirtilerek "Seneye acısını çıkarırız" denildi.

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