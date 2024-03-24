'Futbol Federasyonu Fenerbahçe'yi yok etmek istiyor'

Trabzon'da yaşanan rezalet sonrası Fenerbahçe'nin "Gerekirse ligden çekiliriz" resti büyük ses getirdi.

Beyaz futbolda yorumcu Sinan Engin gündem yaratan sözler söyledi.

Engin TFF'nin Fenerbahçe'yi bitirmek adına bazı kararlar aldığını iddia etti.

İŞTE SİNAN ENGİN'İN O AÇIKLAMASI

TFF'ye soruyorum Süper Kupa'nın ertelenmesi için Fenerbahçe'ye söz verdiniz mi?

TFF'nin amacı Fenerbahçe'yi Türk futbolundan yok etmek!

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Spor yorumcusu Sinan Engin'in, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a hitaben yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu.

Engin, açıklamasında, 'Sevgili başkan, lütfen 'Fenerbahçe'yi ligden çekme' gibi ifadeler kullanma. Fenerbahçe, Türk futbolunun temel taşlarından biridir ve onun yokluğunda Türk futbolu da son bulur; bunu net bir şekilde ifade ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.