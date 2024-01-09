Futbol maçında kanlı şiddet. 2 futbolcu bıçaklandı

Kaynak: AA
Futbol maçında kanlı şiddet. 2 futbolcu bıçaklandı
Kayseri’de bir amatör maçta çıkan tartışma sonrasında 2 futbolcu bıçaklanarak yaralandı.

İlbeyspor-Gaziosmanpaşaspor maçının ardından çıkan tartışma kanla sonuçlandı. U18 ligi A Grubunda karşılaşan İlbeyspor-Gaziosmanpaşaspor maçında saha içinde yaşanan tartışma maç sonuna taşındı.

İlbeyspor’un 4-3 kazandığı maç sonrasında futbolcular ile birlikte taraftarlar da tartışma katıldı.

Çıkan kavgada Gaziosmanpaşasporlu futbolcular Y.Ç. ve M.A.K bıçaklandı.

Kavga sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralanan futbolcular Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri 2 futbolcuyu yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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