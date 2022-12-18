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Futbol okulunda iğrenç olay! Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı 

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir futbol okulunda antrenör olarak görev yapan ve 14 yaşındaki sporcusuna cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen antrenör, tutuklandı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 16:54
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Futbol okulunda iğrenç olay! Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı 

Futbol okulunda iğrenç olay! Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı 
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Manavgat’ta birçok futbol okulunda antrenör olarak görev yaptığı bildirilen S.A., iddiaya göre 14 yaşındaki bir sporcusunun telefonuna attığı mesajlara cevap alamayınca, son olarak ‘Seni seviyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Mesajlarıma cevap ver. Yoksa evine geleceğim’ şeklinde mesajlar attı.

Antrenörün kendisine karşı tutumundan ve attığı mesajlardan rahatsız olan çocuk, ailesine durumu jandarmaya bildirdi. 14 yaşındaki sporcunun ailesinin telefondaki mesajlarla birlikte şikayeti üzerine antrenör S.A., Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan ve daha önce çalıştığı birçok spor okulundan benzeri suçlamalar yüzünden gönderildiği ileri sürülen ve bazı ailelerin şikayeti üzerine mahkemelik olan S.A., 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İHA)

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