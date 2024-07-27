Futbol sahası ringe döndü. Yıldız oyuncular birbirini yumrukladı

Avrupa liglerinde yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kalırken takımlar hazızlık karşılaşmaları ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak İngiltere'den West Bromwich Albion ile İspanya'dan Mallorca kendilerini sınamak için karşı karşıya geldi. Golsüz devam eden mücadelenin 40. Dakikasında yaşanan olaylar görenleri adeta şaşkına çevirdi.

MAÇTA YUMRUKLAR KONUŞTU

West Bromwich'ten Molumby ile Mallorca'dan Samu Costa yaşadıkları sözlü atışma sonrasında yumruklarını konuşturdu. İkili arasındaki kavgayı takım arkadaşları güçlükle ayırmayı başardı.

Yaşanan olay sonrasında Mallorca teknik direktörü Samu Costa’yı oyundan alırken yıldız futbolcu karara karşı uzun süre direndi.