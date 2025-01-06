Futbol sahasında ilginç anlar: Bütün dünya bu görüntüleri konuşuyor

Portekiz futbolunun ikinci liginde dün oynanan Oliveirense ile Felgueiras arasındaki karşılaşma, futbolseverler için unutulmaz bir anı beraberinde getirdi. 17. hafta maçında, sahadaki çizgilerin silinmesiyle başlayan garip olay, hızla dünya çapında yayıldı.

Saha çizgilerinin kaybolması nedeniyle hakemler, çözüm arayışına girdi. Ancak, ev sahibi ekip Oliveirense’nin bu durumu çözme konusunda bir sıkıntısı vardı: Çizgiler için gerekli olan boya yoktu. Hızla bir çözüm bulan ev sahibi takım, maçın başlamasına 15 dakika kala çizgileri yeniden belirlemek için süt dökme yöntemini kullandı. Süt, sahadaki çizgileri belirgin hale getirmeye yetti. Bu sıradışı çözüm, izleyenleri şaşkına çevirdi ve anlar sonra sosyal medyada yayıldı.

Stad, Estadio Carlos Osorio, 1.750 kişilik kapasiteye sahip olmasına rağmen bu ilginç olaya sadece 316 kişi tanıklık etti. Maçın başlangıcındaki bu tuhaf olaydan sonra, oyun başlatıldı. Ancak Oliveirense’nin futbol açısından yaşadığı sıkıntılar devam etti ve maç 3-0’lık skorla Felgueiras’ın lehine sona erdi. Oliveirense, bu mağlubiyetle, 9 puanla ligde son sıradaki yerini korudu.

Futbol dünyasında zaman zaman komik ve ilginç olaylarla karşılaşılabiliyor. Tıpkı Portekiz’de yaşanan bu olay gibi, Romanya’da da yıllar önce benzer durumlar yaşanmıştı. Sahada çizgi çizen makineler yerine, bazen bir kova ve bir süpürge ile mücadele edilirken, oyuncuların sağlıkları tehlikeye atılabiliyordu. Ayrıca, bu tür durumlarda, bazı futbolcuların sahada var olmayan çizgilerle karşılaşması sonucu ciltlerinde yanıklara sebep olabilen kireç kullanımı da söz konusu olmuştu.

Futbol, bazen sadece takımların değil, organizasyonların da sınavdan geçtiği bir alan. Portekiz’deki bu olay, futbolun bazen çok daha sıradışı ve komik taraflarını gözler önüne serdi.