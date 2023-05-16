Futbol sahasında katliam. 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da yaşanan silahlı saldırıda futbol sahası kana bulandı.

Hidalgo eyaletinde yaşanan olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yaralıların da olduğu kaydedildi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Polis şefi Alejandro Rosales, eyalete bağlı Atotonilco de Tula kasabasında bir futbol sahasında pazar günü silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda 6 kişinin öldüğü, bunlardan 3'ünün 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, yaralıların da olduğunu ifade etti.

Daha önce de Meksika'nın Morelos eyaletinde, Eylül 2022'de de futbol maçı sırasında silahlı kişilerin taraftarlara ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.