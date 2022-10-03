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Böyle skandal görülmedi. İki hücum oyuncusu birbirine çarptı hakem penaltı verdi

Bu skandal hakem kararı futbol tarihine geçer...

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 20:28
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Futbol tarihine geçecek bir hakem skandalı görenleri hayrete düşürdü

Böyle skandal görülmedi. İki hücum oyuncusu birbirine çarptı hakem penaltı verdi
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Görüntüler İspanya'dan.

Aynı takımdan iki futbolcu ceza sahası içinde çarpışarak yere düştü.

Hakemin kararı: "Penaltı."

Video kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşırken İspanya'daki hakem skandalı yok artık dedirtti.

 

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