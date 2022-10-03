Böyle skandal görülmedi. İki hücum oyuncusu birbirine çarptı hakem penaltı verdi

Görüntüler İspanya'dan.
Aynı takımdan iki futbolcu ceza sahası içinde çarpışarak yere düştü.
Hakemin kararı: "Penaltı."
Video kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşırken İspanya'daki hakem skandalı yok artık dedirtti.
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