Futbol tarihinin en pahalı savunmacısı

Manchester City'de yeni sezon transfer çalışmaları, Pep Guardiola'nın talepleri doğrultusunda sürerken Josko Gvardiol ismi ses getirdi.

Futbol tarihinin en pahalı savunmacısı

Geride bıraktığımız sezonda İngiltere Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Manchester City, 2023-24 sezonuna da iddialı girmek için kolları sıvadı.

Pep Guardiola'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Manchester City, Josko Gvardiol transferinde büyük yol aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, Josko Gvardiol ile anlaşma sağladı.
Bunun üzerine Leipzig ile temaslar sıklaştı. Alman ekibi, tarihin en pahalı stoperi unvanını almasını istediği Josko Gvardiol'u 100 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmaya yanaşmıyor.

Leipzig, Josko Gvardiol'u 2021-22 sezonu başında Dinamo Zagreb'den 18.8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Geçtiğimiz sezon toplam 41 maça çıkan Josko Gvardiol 3 gollük katkı verdi.

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