Futbolcu eşinin kullandığı otomobil, üst geçidin altında yayalara çarptı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Futbolcu eşinin kullandığı otomobil, üst geçidin altında yayalara çarptı: 2 yaralı
Kütahya’da üst geçidi kullanmak yerine bulvara çıkan Salih-Yasemen Tokerim çifti otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaralandı. Çifte çarpan aracın sürücüsünün, Tokat Erbaasporlu futbolcu Hüseyin Çolak’ın eşi olduğu öğrenildi.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda Tren Garı istikametine giden Salih ve Yasemen Tokerim çifti, 3 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine yola atlayarak karşıya geçmek istedi.

Ancak bu sırada Tuğba Çolak hakimiyetindeki araç, Tokerim çiftine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı çift, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayatsal tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü Tuğba Çolak ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ FUTBOLCUNUN EŞİ ÇIKTI

Öte yandan kazaya karışan aracın sürücüsü Tuğba Çolak’ın Tokat Erbaaspor’un forvet oyuncusu Hüseyin Çolak’ın eşi olduğu öğrenildi.

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