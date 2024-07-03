Futbolcu eşlerine Milli Takım yasağı geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Futbolcu eşlerine Milli Takım yasağı geldi

Alman Milli Takımı çeyrek final maçlarına kadar futbolcuların eşlerine yasak getirdi.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turu dün oynanan Türkiye – Avusturya karşılaşması ile sona erdi.

Adını bir üst tura yazdıran takımlarda çalışmalar vakit kaybetmeden başlarken ev sahibi Almanya’dan flaş bir karar geldi.

Oyuncuların sadece Cuma günkü İspanya maçına odaklanmasını isteyen teknik direktör Nagelsmann ilginç bir yasak getirdi.

Dünya yıldızı futbolcuların İspanya maçı oynanana kadar eşleri ve sevgilileri ile görüşmeleri yasaklandı.

Düne kadar Almanya'nın kamp yaptığı otele girmeleri sebest olan futbolcu eşleri kapıdan geri gönderildi.

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