Futbolcular tribünleri bastı. Copa Amerika yarı finalinde ortalık fena karıştı

Copa América heyecanı Bank of America Stadyumu'nda oynanan Uruguay - Kolombiya maçıyla devam etti. Her iki takım da son Copa América şampiyonu Arjantin'le Pazar günü final oynamak için büyük bir efor gösterdi.

Yedi sarı kart ve bir kırmızı kartın çıktığı çekişmeli maçta, başın büyük bir bölümünü 10 kişi sürdürmek zorunda kalan Kolombiya, 39. dakikada Crystal Palacelı oyuncu Jefferson Lerma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kolombiya milli takımında forma giyen bir başka Crystal Palacelı Daniel Muñoz'un 45-+1'de kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraksa da Uruguay takımı gol atamayarak müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Son düdüğün çalmasından sonra iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik sonrasında oyuncular soyunma odalarına doğru yöneldi. Fakat beklenmedik bir şekilde Kolombiya taraftarları arasına dalan Uruguaylı oyuncular arasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Kolombiyalı oyuncular sahada zaferlerini kutlarken Uruguaylı topçuların taraftarın içine atlamaya başladığından kavganın neden çıktığı anlaşılamamıştı. Ancak Uruguay defans oyuncusu Jose Maria Gimenez daha sonra hikayenin kendi tarafını dile getirerek Kolombiyalı taraftarların, yedek kulübelerinin arkasında oturan Uruguaylı oyuncuların arkadaşlarına ve ailelerine saldırmaya başladığını iddia etti. Gimenez, maç bittikten hemen sonra tribünlerde oyuncular, taraftarlar ve yakınları arasında çıkan büyük kavgada polis eksikliğini eleştirerek "Bu bir felaketti; polis yoktu ve ailelerimizi savunmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Kavganın ortasında bulunan Liverpool yıldızı Darwin Nunez ise görüntülerde bir taraftar tarafından yumruklanıyor ve karşılığında birden fazla taraftarı yumrukladığı görülüyor.

Olaylar sonrasında Uruguaylı oyuncular hakkında soruşturma başlatılırken, maç güvenliği hakkında da tetkikat başlatıldı.