Nesine 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24Erzincanspor futbolcuları, ödemelerini alamadıklarını duyurdu.

Oyuncular açıklamasında "Biz 24Erzincanspor futbolcuları olarak; sezona başladığımız 1 Ağustos tarihinden itibaren, tarafımıza hiçbir ödeme yapılmadığını üzülerek bildiriyoruz. Evlerimizden ve ailelerimizden uzakta aylardır hiçbir ödeme almadan, kulübümüzü layık olduğu yerlere taşımak ve en iyi şekilde temsil etmek için, mücadelemizi canla başla vermekteyiz" ifadelerine yer verdiler.

"Bu süreç içerisinde dışarıya olumsuz hiçbir şey yansıtmayıp, işimizi en iyi şekilde yapmaya odaklandık" diyen futbolcular, şöyle devam etti:

"Ancak geldiğimiz noktada artık sosyal hayatımızı etkileyecek, hayati ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamayacak duruma geldiğimizi üzülerek bildiriyoruz. Erzincan şehrini temsil eden, 24Erzincanspor forması altında bu olayları yaşıyor olmak, bizleri derinden üzmektedir."