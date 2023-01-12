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Yargıya taşıdı: Futbolda ırkçılık skandalı

İspanya'da futbol sahalarındaki ırkçılık olayları ilk kez yargılanacak. Bir taraftar, temel hak ve hürriyetleri ihlal, ırkçılık ve manevi bütünlüğe karşı söylemlerle suçlanıyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:25
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Futbolda ırkçılık skandalı: yargıyolu gözüktü

Yargıya taşıdı: Futbolda ırkçılık skandalı
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga), 25 Ocak 2020 tarihinde oynanan Espanyol-Athletic Bilbao karşılaşmasında Athletic Bilbao'nun siyahi futbolcusu İnaki Williams'a yönelik ırkçı hakaretlerde bulunan bir taraftarın yargılanması için mahkeme karar aldı.
LaLiga kurumu ile Savcılığın suç duyurularını değerlendiren hakimin kararıyla Barselona İl Mahkemesi'nde yargılanacak olan İspanyol taraftar için 2 yıl hapis, 5 yıl stadyumlara giriş yasağının yanı sıra futbolcu İnaki Williams'tan uzak durma ve para cezası talep ediliyor.


İspanya'da futbolda ırkçılığın yargıya taşınması açısından bir ilk olacak davada sanık, temel hak ve hürriyetleri ihlal, ırkçılık ve manevi bütünlüğe karşı söylemlerle suçlanıyor.
Son dönemlerde, Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yönelik ırkçı söylemler de gündeme gelirken, 24 Ekim 2021'de Nou Camp'ta Barcelona-Real Madrid maçında bu futbolcuya yönelik ırkçı hakaretlerle ilgili suç duyurusu, olayın faillerinin kimliklerinin tespit edilememesinden dolayı sonuçsuz kalmıştı.

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