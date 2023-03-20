Kim Kardahsian’ın laneti önce Arsenal’i vurdu sonra Messi’yi

TV yıldızı ve model Kim Kardashian futbola merak saldı, ancak gittiği maçlar nedeniyle sosyal medyada olay oldu.

The Mirror’da yer alan habere göre, sosyal medyada futbolseverler yeni bir lanetten bahsetmeye başladılar. Kim Kardashian laneti.

Kardashian, ilk olarak Sporting CP'ye penaltılarda kaybettikleri maçı izledikten sonra Arsenal taraftarları tarafından Avrupa'dan elenmelerinden sorumlu tutuldu. Kardashian, büyük bir Arsenal hayranı olan oğlu Saint ile maça gitti ve genç, maçtan sonra FaceTime Arsenal yıldızı Bukayo Saka ile tanışma şansı buldu.

Kim Kardashian bu sefer de dün akşam PSG’nin Rennes ile evinde oynadığı maçı izlemek için stadyumdaki yerini aldı. Ancak bu kez de PSG evinde kaybetti. Transfer olduktan sonra, yaklaşık 700 gündür iç sahada maç kaybetmeyen Messi ve PSG uzun bir aradan sonra mağlup oldular. Lider ev sahibi takım sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Bunun üzerine sosyal medyada Kim Kardashian gündem oldu. Bir kullanıcı "Kim Kardashian gizli bir Ronaldo ve Man Utd hayranıdır" diye mesaj paylaştı. Başka bir kullanıcı ise ‘’Avrupa Ligi'ni kazanmasınlar diye Arsenal'i lanetlemeye geldi. PSG'yi lanetlemeye geldi, böylece Messi kaybedecek yuhalanacak’’ şeklinde yorumda bulundu.