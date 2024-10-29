Futbolun gecesine damga vurdu! Yağmur Tanrısevsin’e bakan dönüp bir daha baktı

A Milli Futbol Takımımız’ın gönüllü futbol elçisi olarak ülkemizi temsil eden Yağmur Tanrısevsin Ballon d'Or ödül töreni için Fransa’ya gitti. Güzel oyuncu kırmızı elbisesiyle nefes kesti.

GÜZELLİĞİYLE BALLON D’OR’A DAMGA VURDU

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Paris’te düzenlenen dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan Ballon d’Or’a damga vurdu.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kırmızı elbise giymeyi tercih etti.

Yağmur Tanrısevsin'in o pozlarına sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncunun seçimi "Havalı, iddialı ve şık" olarak yorumlandı.

Sosyal medyada oyuncuya "Yine iddialı yine güzel", "Sana bayılıyorum", "Işıl ışılsın", "Parlıyorsun" yorumları yapıldı.

ALTIN TOP KİME VERİLDİ

Altın Top olarak bilinen Ballon d'Or ödülü, Manchester City ile İspanya milli takımının orta saha oyuncusu olan Rodri’ye verildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA LİSTE

Ballon d'Or, yılın en iyi futbolcusu ödülünü hem kadınlar hem erkekler kategorisinde veriyor; 100 ülkedeki gazetecilerden oluşan bir jüri tarafından oylanıyor.

Bu ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da vardı. Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada yer aldı.

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın elçisi olarak ülkemizi temsil eden oyuncu Yağmur Tanrısevsin seçildi. Peki Yağmur Tanrısevsin kim, nereli işte merak edilenler…

Tanrısevsin Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirdi. Güneşi Beklerken adlı dizide Melis karakterine hayat verdi. Güneşi Beklerken dizisiyle şöhrete kavuşan Tanrısevsin, boks, tenis, kayak, basketbol, heykel ve resim ile ilgilenmeyi seviyor.