Futbolun Poseidonu Cevat Kol vefat etti. Karadeniz'in efsane gazetecisi Yeniçağ yazarı Cevat Kol hayatını kaybetti

Karadenizin efsane gazetecisi, Yeniçağ spor yazarı, Futbolun Poseidonu Cevat Kol'dan basın camiasını yasa boğan haber geldi.

Trabzonlu Gazeteci Cevat Kol, 57 yaşında hayatını kaybetti.

2 yıldır amansız hastalıkla mücadele eden Cevat Kol, 10 gündür Medical Park Yıldızlı Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Cevat Kol, ne yazık ki hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ 8 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ

Cevat Kol'un canazesi yarın (08.12.2022 Perşembe) Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde saat 13:30'da yapılacak törenin ardından, İskenderpaşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Uğurlu Mezarlığındaki Aile mezarlığına defnedilecek.

EFSANE GAZETECİYDİ

1965 yılında Trabzon’un sürmene ilçesinde doğdu. 1982 yılında Trabzon Endüstri Meslek lisesini bitirdi. 1983 yılında Kuzey haber gazetesinde mesleğe adım attı. Haber, Fotoğraf ve Röportaj dallarında çok sayıda ödül aldı.

1987 yılında Sabah gazetesinde ulusal basına adım attı. 1998 yılında Star gazetesine transfer oldu. 2007 yılında ise eski yuvasına geri dönerek Sabah ve Fotomaç’ta spor muhabiri olarak görevine devam etti.

Cevat Kol 2011 yılında ise TSYD Trabzon şube başkanlığına seçilerek burada da görev aldı.

Cevat Kol, gazetemiz Yeniçağ'da spor yazarlığı yapmaktaydı.

Nuray hanımla evli olan Kol’un iki erkek ve bir kız 3 çocuk babası.