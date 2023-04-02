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Zaniolo 3 maçta 2 gol attı

Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Zaniolo, oyuna sonradan dahil olduğu Adana Demirspor maçında fileleri havalandırmayı başardı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 14:38
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G. Saray'ın yıldızı Zaniolo

Zaniolo 3 maçta 2 gol attı
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Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Adana Demirspor karşısında 3 puanı son dakikalarda gelen 2 golle aldı.

Maça yedek soyunan Nicolo Zaniolo, oyuna 65. dakikada Mertens'in yerine dahil oldu.

90+8'de penaltıdan topu ağlara gönderen Zaniolo, ligdeki 3. maçında 2. golünü kaydetti.

İlk golünü Kasımpaşa karşısında atmıştı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA ŞOV YAPMIŞTI

Zaniolo, devre arası yapılan hazırlık maçlarında da gollerini atmıştı.

Roma'dan transfer olan oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro.

 

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