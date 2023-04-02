Zaniolo 3 maçta 2 gol attı

Editör: Fatma Demirkaya
Süper Lig'in lideri Galatasaray, Adana Demirspor karşısında 3 puanı son dakikalarda gelen 2 golle aldı.
Maça yedek soyunan Nicolo Zaniolo, oyuna 65. dakikada Mertens'in yerine dahil oldu.
90+8'de penaltıdan topu ağlara gönderen Zaniolo, ligdeki 3. maçında 2. golünü kaydetti.
İlk golünü Kasımpaşa karşısında atmıştı.
HAZIRLIK MAÇLARINDA ŞOV YAPMIŞTI
Zaniolo, devre arası yapılan hazırlık maçlarında da gollerini atmıştı.
Roma'dan transfer olan oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro.
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