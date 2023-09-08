G20 Liderler Zirvesi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9-10 Eylül'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek 2023 G20 Liderler Zirvesi yarın başlayacak.

Her yıl farklı ülkede yapılan ve 18'incisi bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla Hindistan'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi, yarın Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderleri karşılama töreniyle gerçekleşecek.

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.