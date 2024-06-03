G7 Liderleri Gazze için ateşkes planına tam destek veriyor

Düzenleme: Kaynak: AA
G7 Liderleri Gazze için ateşkes planına tam destek veriyor

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta duyurduğu ateşkes planına tam destek verdiklerini açıkladı.

G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından yayımlanan ortak bildiride, “G7 liderleri olarak, Başkan Biden tarafından ortaya konulan Gazze’de acil bir ateşkesi, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, Gazze genelinde dağıtılacak insani yardımların sürekli şekilde artırılmasını ve İsrail’in güvenlik çıkarları ile Gazze’deki sivillerin güvenliğinin temin edildiği, krizin kalıcı olarak sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı anlaşmayı tam olarak destekliyoruz ve arkasında duracağız.” ifadesi kullanıldı.

Bildiride ayrıca, “Hamas’ı, İsrail’in ilerlemeye hazır olduğu bu anlaşmayı kabul etmeye çağırıyoruz ve Hamas üzerinde nüfuz sahibi olan ülkelerden de bunu yapmasına yardımcı olmaya davet ediyoruz.” denildi.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs’ta Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu. Biden, İsrail’in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail’in Gazze’deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, “İsrail güçlerinin Gazze’deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini” açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze’ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti

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