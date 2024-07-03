Gabi Guimaraes imzayı attı. İsabelle Haak detayı

Kaynak: Haber Merkezi
Gabi Guimaraes imzayı attı. İsabelle Haak detayı

Brezilyalı voleybol yıldızı Gabi Guimares'in transferi resmen açıklandı. İsabelle Haak detayı dikkat çekti.

Gabi Guimaraes imzayı attı

Son 5 sezondur Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank forması giyen, takım kaptanlığını da yapan Brezilyalı yıldız Gabi Guimaraes, takımdan ayrılmıştı.

Guimaraes, İtalya'nın Imoco Conegliano takımına transfer olacağını duyurmuştu.

Transfer resmiyet kazandı. Brezilyalı yıldızın transferinde Vakıfbank'tan takım arkadaşı olan ve geçen sezon İtalyan takımında oynayan İsabelle Haak detayı da ortaya çıktı.

Gabi, yeni takımıyla sözleşme imzaladığını duyururken, Haak ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Son derece mutluyum. İsabelle Haak ile birlikte tekrar oynama olasılığından her zaman bahsettik. Bu benim için gerçekleşen bir başka rüya. En iyi arkadaşlarımdan biri, her zaman konuşuyoruz, bu yüzden onun yanında olmak bir rüya. Türkiye'de birçok başarı elde ettik, bu yüzden bu başarıyı şimdi İtalya'da tekrarlamak için daha da büyük bir mutluluk."

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