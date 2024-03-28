Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu

Rus ithalatının neredeyse 1,5 milyar dolarlık kısmının yani neredeyse tamamını, Gabon'dan gönderilen uçak parçaları oluşturuyor.

Rus gümrük verilerine göre Gabon, Rusya'ya Boeing ve Airbus uçakları için oksijen maskeleri, pullar, borular, cıvatalar, somunlar, braketler, yakıt regülatörleri, kullanılmış bilgisayarlar ve yer çarpışma uyarı ve yakıt seviyesi ölçüm sistemleri gibi yedek parçalar ithal etti.

Ayrıca Gabon'dan Boeing-737 ve Airbus A320/A321 için 58 milyon dolardan fazla değerde 15 adet kullanılmış motor ithal edildi.

Gabon'dan ilk uçak parçaları Ağustos 2023'te Rusya'ya gitti.