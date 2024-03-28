Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu

Kaynak: Nexta
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu
The Moscow Times'ta bu sabah yayınlanan bir haberde Rus gümrük verilerine göre, 2023 yılında Rusya'ya yurtdışından yaklaşık 2 milyar dolar değerinde uçak parçası ithal edildiği iddia edildi.

Rus ithalatının neredeyse 1,5 milyar dolarlık kısmının yani neredeyse tamamını, Gabon'dan gönderilen uçak parçaları oluşturuyor.

Rus gümrük verilerine göre Gabon, Rusya'ya Boeing ve Airbus uçakları için oksijen maskeleri, pullar, borular, cıvatalar, somunlar, braketler, yakıt regülatörleri, kullanılmış bilgisayarlar ve yer çarpışma uyarı ve yakıt seviyesi ölçüm sistemleri gibi yedek parçalar ithal etti.

Ayrıca Gabon'dan Boeing-737 ve Airbus A320/A321 için 58 milyon dolardan fazla değerde 15 adet kullanılmış motor ithal edildi.

Gabon'dan ilk uçak parçaları Ağustos 2023'te Rusya'ya gitti.

gjvvpnyxmaaooeu.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı Spor
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri... Magazin
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi Magazin
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a' Spor
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım Magazin
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım