Gabriel Fauré Özel Konseri

Fransız müziğinin bu incelikli bestecisinin zarafetle işlenmiş eserleri, doğanın güzelliğinden insan ruhunun derinliklerine kadar geniş bir duygu yelpazesi sunuyor.

Théophile Gautier’nin şiirinden esinlenerek bestelenen Les Matelots ile özgürlük ve neşe, La Chanson du pêcheur ile özlem ve yitirilmiş aşk, Romain Bussine’nin şiirlerinden esinlenerek bestelenen Après un rêve ile hayal ve gerçek, Au bord de l'eau ile doğa ve içsel huzur, Automne ile geçicilik ve melankoli, Poème d'un jour ile zaman ve aşkın kısa sürekliliği, Les Berceaux ile aile ve ayrılık, Fleur jetée ile kaybedilen aşk ve kırılganlık, Paul Verlaine’in şiirlerinden esinlenerek bestelenen Clair de lune ile romantizm ve gecenin sihri ve La Bonne Chanson ile saf aşk ve şiir, L'Horizon Chimérique ile keşif ve sonsuzluk, Fleurs d’Or ile güzellik ve zarafet ve Victor Hugo’nun şiirinden esinlenerek bestelenen Puisqu'ici-bas toute âme ile varoluş ve keder kavramları ile sanatseverlere edebi bir müzikal ziyafet de sunuyor.

Fauré'nin bu zarif melodileri ve sofistike armonileri, Catherine Manandaza (soprano)

Jean-Christophe Grégoire (bariton) ve Leo Debono (piyano) tarafından, müzikal bir başyapıt olarak sahneye taşınacak. Her bir eser, Fauré’nin müzik dilinin zarafetini ve duygusal yoğunluğunu yansıtarak, dinleyicileri büyüleyecek.

4 Kasım 2024 Pazartesi saat 20:00’de, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde Institut français Türkiye’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan konserde izleyiciler, derin bir duygusal yolculuğa çıkacak.