Gabriel Sara Galatasaray'da. Gabriel Sara kimdir?

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Gabriel Sara Galatasaray'da. Gabriel Sara kimdir?

Galatasaray, uzun süredir aradığı orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Gabriel Sara kimdir?

Gabriel Sara Galatasaray'da

Galatasaray'un uzun süredir uğraştığı orta saha transferinde nihayet mutlu sona ulaştığı belirtildi.

Sarı kırmızılı kulübün İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen Gabriel Sara ile anlaştığı ileri sürüldü.

İngiliz kulübünün de transfere onay verdiği bildirildi.

GABRİEL SARA KİMDİR?

Brezilyalı. 25 yaşında.

Norwich City'e 2022-2023 sezonunun başında Brezilya'nın Sao Paulo takımından transfer edildi.

Merkez orta sahada görev yapıyor.

İngiliz takımında 2 sezonda 96 maçta forma giydi ve 20 gol attı.

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