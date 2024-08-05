Gabriel Sara neymiş böyle. Maliyeti şaşkınlık yarattı

Maliyeti dudak uçuklattı

Galatasaray, İngiltere Championship takımı Norwich City'den Brezilyalı oyuncu Gabriel Sara'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Ancak 25 yaşındaki oyuncu için ödeneceği belirtilen bonservis bedeli şaşkınlık yarattı. Ayrıca futbolcuya verilecek para da açıklandı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."