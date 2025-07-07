Gabriel Sara'dan teknik direktörüne olay sözler! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın dünyaca ünlü orta sahası Gabriel Sara, ESPN Brezilya'ya canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Gabriel Sara, ilk başta Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığını itiraf etti.

GABRIEL SARA'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Gabriel Sara'nın yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar;

"AVRUPA'DE DEFANSİF OLARAK GELİŞTİM"

"Avrupa'da defansif oyunumun çok geliştiğini düşünüyorum. Burada biraz daha ofansif bir pozisyonda oynuyordum, İngiltere'de ise biraz daha geriye çekilip orta saha oyuncusu gibi oynadım. Defansif olarak çok geliştiğimi düşünüyorum, fiziksel olarak da biraz daha kas kütlesi kazandım. Yani fiziksel oyunumun çok geliştiğini söyleyebilirim, ama psikolojik oyunumun da çok geliştiğini düşünüyorum, anlıyor musun? Burada olduğumdan daha istikrarlı olmayı başardığımı düşünüyorum."

"BU ADAM DELİ DEDİM"

İngiltere'deki ikinci sezonunda, o zamanki yeni teknik direktör seni defansif orta saha oyuncusu olarak oynattığında, ilk başta ne düşündün?

- Bu adam deli. Deli olduğunu düşündüm.

Ama işe yaradı, değil mi? Çünkü bu oyun da çok fiziksel bir oyun.

- Evet.

Ve bu bir riskti, değil mi? Evet, sırtını dönerek oynamak çok zor bir oyundu, değil mi?

- Oraya geldiğinde, bana mümkün olduğunca uzun süre topu ayağımda tutmam gerektiğini, orada topu oynayarak temas halinde olmam gerektiğini söyledi. Sonra bana, “Sen benim için 10 numara değilsin, benim için 6 ya da 8 numara oynayacaksın” dedi. Ve sonra beni oraya koyduğunda, işler bizim için yoluna girmeye başladı. Anladım. Biraz zaman aldı ama anladım.

"BEN AİLEMİN YENİ BİR HAYAT UMUDUYDUM"

"Sanırım Brezilya'daki futbolcuların %95'i gibi, ben de ailemin yeni bir hayat umuduydum. Yani, kafamda şu düşünce vardı, “Haydi, bunu başarmalıyım, ikinci, üçüncü lige kiralanacak bir oyuncu olmak istemiyorum, işler yolunda gitmiyor, anlıyor musun?” Eleştiri ile birlikte, bunu kafamda sürekli düşünüyordum ve o, bunu kafamdan atmamda bana yardımcı olan kişilerden biriydi. “Kendini özgür bırakmalısın, çünkü bu tür şeyleri kafana takmak, bu şekilde düşünmek sana hiçbir şey kazandırmaz, hiçbir şeye yaramaz” dedi.

"İLK BAŞTA TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYORDUM"

"Galatasaray geldi, transfer döneminin başında değil ama beni transfer etmek için en çok çaba gösteren takımdı. Premier League'den de bazı teklifler aldım ama bence hiçbiri Galatasaray'ın gösterdiği ilgiyi göstermedi. İlk başta, ilk anda Türkiye'ye gitmek istemiyordum, bunu hep söylüyorum çünkü eşim hamileydi, doğum zamanı çok yakındı, bu yüzden çok büyük bir değişiklik olacaktı, ama Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı daha ağır bastı. Premier League'de oynama fırsatım olmasaydı, onun kadar iyi bir ligde oynamak isterdim. Büyük kulüplerin olduğu rekabetçi bir ligde, farklı şeyler deneyimlemek isterdim. Sanırım bu yüzden Galatasaray'ı seçtim. Ve dürüst olmak gerekirse, bu harika bir seçimdi."

"SOKAKTA KILIK DEĞİŞTİRİYORUM"

"Öyle sayılır. Fanatizm, futbol tutkusudur ve futbolcular orada yıldız gibi muamele görürler. Böylece, futbolcu olduğum için sokakta insanlar bana bedava şeyler verdi, kuyrukların önüne geçmeme izin verdi, anlarsın ya, ben anlamadığım şeyleri insanlar bana anlatıyor, ben de akışına bırakıyorum. Ve kendimi gizlemek zorunda kaldığım anlar oldu, çünkü tarihi bir şehirdeyiz, ben turistik yerleri, bazı şeyleri görmeyi seviyorum. Ama eşimle öyle gidemeyiz. Sonra bir an geldi ki şapka, gözlük takmak zorunda kaldım. Sultanahmet Camii'ne. Evet, Kapalıçarşı'ya gitme fırsatım olmadı, çünkü orası da çok çılgın olurdu. Ama her dışarı çıktığımda, tadını çıkarmak için mümkün olduğunca kılık değiştirmeye çalışıyorum."

"ALEX'İ GÖRDÜM KALBİM KÜT KÜT ATTI"

"Alex'in her zaman büyük bir hayranıydım ve biz onlara karşı oynadık, o Antalya'da çalışıyordu. Soyunma odasında selamlaştık ve ben maça odaklanmıştım, ta ki onu görene kadar, ve onu gördüğümde kalbim küt küt attı, anlıyor musun? Onu selamladım, ne diyeceğimi bilemedim çünkü o diğer tarafın temsilcisi. O an midemde bir ürperti hissettim, dostum, bu Alex! Sonra Instagram'da birbirimizi takip ettik, hatta bana mesaj bile attı, biraz sohbet ettik. Sanırım şimdi biraz daha sakinim, ama o an gerçeküstüydü."

"FENERBAHÇE"

Karşılaştığın en sinir bozucu taraftar grubu?

-"Fenerbahçe."