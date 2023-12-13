Gaddar konusu nedir? Gaddar fragmanı yayınlandı mı?

Kaynak: Haber Merkezi
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan’ın yer aldığı Gaddar dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Gaddar dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Gaddar konusu nedir? Gaddar fragmanı yayınlandı mı?

Ay Yapım imzalı Gaddar dizisinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan başrolleri paylaşıyor. İlk fragmanıyla dikkat çeken Gaddar’ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Gaddar konusu nedir? Gaddar fragmanı yayınlandı mı?

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu Gaddar dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor.

GADDAR KONUSU NEDİR?

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

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GADDAR OYUNCU KADROSU

Dizide Çağataya Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'a, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Uğur Yıldıran ve Musab Ekici gibi isimler eşlik ediyor.

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GADDAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi.

Gaddar’ın tanıtım fragmanı yayınlandı.

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