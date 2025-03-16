Gagnon ve Ganong çiftinden müjdeli haber

Gagnon ve Ganong, 2023 yılında profesyonel sporculuk kariyerlerine son vermişti. Emekliliklerinin tadını çıkaran çift, mutluluklarını daha da büyütecek haberi sosyal medyadan paylaştı. “Ailemize yeni bir üye katılıyor. Temmuz ayında başlayacak bu hayat değiştiren macera için inanılmaz heyecanlıyız” ifadelerini kullanan çift, dört fotoğraf ile müjdeli haberi duyurdu.

TEBRİKLER YAĞMUR GİBİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan bu haber, kayak dünyasındaki dostlarından büyük ilgi gördü. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası madalyaları bulunan Nina Ortlieb, Marlies Raich, Tina Maze ve Anna Veith, çifti tebrik eden isimler arasında yer aldı.

KAYAK KARİYERLERİNDE UNUTULMAZ BAŞARILAR

Gagnon, sporculuk kariyerinde 273 Dünya Kupası yarışına katıldı ve 2013-2014 sezonunda Alp Disiplini Kombinasyon kategorisinde Kristal Küre’yi kazandı. Ganong ise 189 kez Dünya Kupası yarışlarına çıktı ve 2015 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda iniş kategorisinde gümüş madalya kazanarak Vize-Dünya Şampiyonu unvanını elde etti.

MUTLU BİR GELECEK

Çift, kariyerlerini noktaladıktan sonra hayatlarını birlikte inşa etmeye devam ederken, şimdi ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor. Hayranları ve spor dünyası, onların bu yeni macerasında da yanlarında olmaya devam edecek.