Galata Köprüsü trafiğe açıldı. 29 yıl sonra ilk kez bakımı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından depreme daha dayanıklı olması için restorasyon çalışmaları başlatılan Galata Köprüsü, planlanandan 5 gün erken bitti. 29 yıl sonra ilk kez bakımı yapılan köprü, trafiğe açıldı.

Galata Köprüsü trafiğe açıldı. 29 yıl sonra ilk kez bakımı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Eminönü ve Karaköy'ü birbirine bağlayan köprüdeki çalışmalar planlanan tarihten önce sona erdi.

29 YIL SONRA İLK RESTORASYON

Köprü, 29 yıl sonra ilk kez yapılan bakımın ardından dün akşam çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı.

Köprünün, derz değişimi ve asfalt yenileme inşaat çalışmasıyla yenilenerek olası İstanbul depremine karşı direncinin artırılması planlandı.

DEPREME DAYANIKLI HALE GELDİ

Yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarıldığı çalışmalar kapsamında yağmur suyuna karşı köprüyü koruyan yalıtım tabakası yenilendi.

PLANLANANDAN 5 GÜN ÖNCE AÇILDI

Baskül sistemine fazla ağırlık yaptığı için sorun oluşturduğu tespit edilen gereksiz ağırlıklar kaldırıldı. Ayrıca çelik köprü tabliyesinde uygun ve güneşte erimeyen "trinidad asfalt" kullanıldı.

Köprü, planlanandan 5 gün önce kullanıma açıldı.

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