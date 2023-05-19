Galata Köprüsü'nden denize düşen vatandaş hayatını kaybetti

Galata Köprüsü'nden bilinmeyen bir sebeple denize düşen vatandaş sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arandı. Şahsın cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Galata Köprüsü'nden denize düşen vatandaş hayatını kaybetti

Olay Fatih ilçesi, Galata Köprüsü'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düştü.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa bir sürede olay yerine gelen polisler, sahil güvenlik ile beraber arama kurtarma çalışmaları başlattı. Sahil güvenlik dalgıçları da arama kurtarma çalışmalarına katılarak suyun altında ceset araması yaptı. Polis dalgıç kurbağa ekiplerinin araması sonucu gece saatlerinde şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze daha sonrasında otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)

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