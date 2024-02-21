Galata Kulesi bir ay ziyarete kapalı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kulenin 8. katının 2023 kasım ayından beri çatı onarımı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olduğu hatırlatıldı. Ayrıca kulenin alemi konservasyon çalışmalarının tamamlandığı ve dün yerine monte edildiği belirtildi.

Açıklamada, kulenin beden duvarlarında ve zemininde jeoradar çalışmalarının yapıldığı ve tespit edilen detaylara göre dış cephe onarımının da gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamada, restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400’e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyeceği ve kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek çalışmaların yürütüleceği vurgulandı.