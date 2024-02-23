Japonların 1500 yıllık 'çıplak festivali' son kez yapıldı. Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız

Kaynak: Cumhuriyet
Japonların 1500 yıllık 'çıplak festivali' son kez yapıldı. Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız
Japonya'nın binlerce yıllık "çıplak adam festivali" bu senede renkli görüntülere sahne oldu. Bu sene son kez düzenlenen festivale ilk defa kadınlarda katıldı

Japonya'nın "çıplak adam festivali" olarak bilinen ve bin yıllık bir geçmişi olan etkinlik, gözlerden uzak Kokusekiji Tapınağı'nda son kez yapılarak, ülkenin yaşlanan nüfus krizine kurban giden son Japon geleneği olarak tanımlandı.

Festival organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, ritüelin taleplerine ayak uyduramayan yaşlanan yerel halkın üzerindeki baskıyı hafifletmek için yeterli sayıda istekli genç katılımcı bulamadıkları ifade edildi.

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Kokusekiji Tapınağı Baş Rahibi Daigo Fujinami, tapınağın web sitesinde "Bu karar, festivale katılan bireylerin yaşlanması ve haleflerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır" olarak açıklandı.

Japonya'nın nüfusu 1980'lerdeki ekonomik patlamadan bu yana istikrarlı bir şekilde azalmaya devam ediyor. Ülkede on yılı aşkın bir süredir ölümlerin doğumları geride bırakması da dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin liderleri için giderek büyüyen bir sorun olmaya başladı. Yaşlanan nüfusun talebi arttıkça emekli maaşlarını ve sağlık hizmetlerini finanse etmekte zorlanan siyasiler, giderek artan yaşlı nüfus ve azalan işgücü ile karşı karşıya kaldı.

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Ulusal yayın kuruluşu NHK'nın aktardığı bilgilere göre, ritüeli görmek isteyen turistler arasında olduğu kadar, gelecek yılın bereketli geçmesini dileyen yerel halk arasında da popüler olan törene yaklaşık 3 bin ziyaretçi katılım sağladı. Törende bol hasat, refah, sağlık ve bereket kutlamaları gerçekleştirildi.

Etkinlik, erkek katılımcıların sadece bir peştamal ve bir çift beyaz çorap giymesi nedeniyle çıplak festival olarak adlandırılıyor.

49 yaşındaki bölge sakini Kikuchi Toshiaki, "Festivalin sona eriyor olması üzücü. Unutulmaz bir festival olması umuduyla son kez katıldım" diye konuştu.

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