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Galata ve Atatürk Köprüsü’nde amatör balıkçılara denetim

Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü’nde amatör balıkçılık yapanlara yönelik denetim yapıldı. Olta ile avlanan balıklar; boy, ağırlık, tür ve zaman yasağı açısından tek tek kontrol edildi. 1 kişiye para cezası kesildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 15:50
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Galata ve Atatürk Köprüsü’nde amatör balıkçılara denetim

Galata ve Atatürk Köprüsü’nde amatör balıkçılara denetim
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İHA'nın hablerine göre, İstanbul’da bulunan Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü'nde av yasakları çerçevesinde amatör balıkçılara denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetime; Beyoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. 

Olta ile avlanan balıklar boy, ağırlık, tür ve zaman yasağı açısından kontrol edildi. Boy limiti altında avlanan balıklar denize atıldı. Amatör olta balıkçılarına İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan el broşürleri ve cetveller verilerek, bilinçli amatör avcılık hususunda bilgilendirme yapıldı. Denetimler sonucu 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

 

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