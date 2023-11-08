Galata ve Kız Kulesi için yeni karar! İstanbul Valiliği duyurdu...

İstanbul Valisi Davut Gül, Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle düzenlenen ışık gösterilerinin 10 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Galata ve Kız Kulesi için yeni karar! İstanbul Valiliği duyurdu...

İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi ve Kız Kulesi, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle ışık gösterileriyle donatılmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle ışık gösterilerinin 10 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Vali Gül, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen ışık gösterileri, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle 10 Kasım’a kadar uzatıldı. Sizin için…” ifadelerini kullandı.

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