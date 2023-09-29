Galataport gastronomi meraklılarını ağırlayacak

Galataport'tan yapılan açıklamaya göre, ziyaretçiler Osmanlı saray lezzetlerinden çikolataya, aromatik kahvelerden pizza yapımına kadar pek çok farklı atölye çalışmasını Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden kaydolarak, ücretsiz şekilde deneyimleyebilecek. Katılım kontenjan dahilinde olacak.

Deneyim atölyelerinin ilki olan kakao atölyesi, yarın 13.00'te Butterfly'da yapılacak. Atölyeye katılan lezzet tutkunları, kakaonun nasıl işlendiğini ve ardından hangi aşamalardan geçerek çikolataya dönüştüğünü hem dinleyerek hem tadarak yakından deneyimleme imkanı bulacak.

Osmanlı sofralarının olmazsa olmazı, boğazı rahatlatan anlamına gelen 'rahat-ı halkum' olarak adlandırılan lokum sarma atölyesi, 2 Ekim'de gerçekleşecek. Ottoman 1860'ta düzenlenecek atölyede, lokumun tarihi ve farklı yorumlarla bugüne ulaşmasının hikayesi aktarılacak.

Şekerci Cafer Erol'da 4 Ekim'de düzenlenecek atölyeye katılanlar, lokum ve şerbetin hikayesini dinleme ve tatma imkanı bulacak.

Köşkeroğlu, 5 Ekim'de baklava tutkunlarını ağırlayacak. Baklavanın çeşitleri ve yapımının anlatılacağı atölyede misafirler, baklava tadımının püf noktalarına da daha yakından vakıf olabilecek.

Kitten Bistro & Cocktail Bar'da 7 Ekim'de pizza sevenler bir araya gelecek. Pizza yapımının püf noktalarının anlatılacağı atölyede, katılımcılar şefin anlatımıyla kendi pizzalarını yapabilecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin son haftasında ise ziyaretçiler birbirinden farklı lezzet atölyelerine konuk olacak.

Kahve aromalarının çikolatayla harmanlanacağı lezzet atölyesi 10 Ekim'de Kahve Dünyası'nda yapılacak.

Sagra, 12 Ekim'de çikolata tutkunlarını ağırlayacak. Katılımcılar, her yaşa hitap eden çikolatanın yapımını dinleyip kendi seçtikleri malzemelerle kendi çikolatalarını hazırlayabilecek.

Kitten Bistro & Cocktail Bar, 13 Ekim'de meyve özleri ve kahve bazlı kokteyl hazırlama ve tatma imkanı sunacak.

Lezzet deneyim atölyelerinin sonuncusu festivalin son günü 15 Ekim'de gerçekleşecek.

Baylan Pastanesi'nde 13.00'te başlayacak atölyede, pasta şefi ile katılımcılar makaron pasta ve pavlova hazırlayacak.