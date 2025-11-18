Galatasaray, Türkiye’de lüks otomobil sektörünün lider markalarından biri haline gelen Yeniköy Motors’un distrübütörlüğünü yaptığı Hongqi Türkiye ile özel bir anlaşmaya imza attığını duyurdu.

FUTBOLCULARA ARAÇ TAHSİS EDİLDİ

Yapılan anlaşma kapsamında Galatasaraylı futbolculara sezon sonuna kadar kullanmaları için Hongqi Türkiye’nin E-HS9 model araçları tahsis edildi.

'BU İŞ BİRLİĞİYLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAĞIZ'

Yeniköy Motors Pazarlama Müdürü Melisa Demirkol, iş birliğiyle şu ifadeleri kullandı:

“Hongqi Türkiye olarak amacımız, lüksü ve teknolojiyi sadece sunmak değil, kullanıcılarımıza eşsiz bir deneyim olarak yaşatmak. Galatasaray gibi köklü bir kulüple gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, markamızın Türkiye’deki yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası. Bu sayede Hongqi’nin ileri teknolojisini ve sürdürülebilir elektrikli mobilite vizyonunu, Türkiye’nin en geniş taraftar topluluklarından biriyle buluşturuyoruz. Kullanıcılarımıza ayrıcalıklı bir deneyim ve ileri teknolojiyi bir arada sunarak sektörde fark yaratmayı hedefliyor, Hongqi’nin global ölçekte sahip olduğu prestiji ülkemizde de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte Hongqi’nin geleceğe dönük vizyonunu, yenilikçi tasarım anlayışını ve çevre dostu yaklaşımını daha geniş kitlelere taşıyacağız.”

'GALATASARAY İLE AYNI YOLDA İLERLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ'

Yeniköy Motors Genel Müdürü Özgür Konuk ise şunları söyledi:

“Galatasaray gibi güçlü bir marka ile aynı yolda ilerlemekten gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin Hongqi’nin Türkiye’deki yolculuğuna ivme kazandıracağına inanıyoruz.”