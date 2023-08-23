Galatasaray 1 milyon Euro'yu dağıtacak

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray'da yönetim kurulu kesenin ağzını açtı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç'te Molde'ye konuk olacak Sarı - Kırmızılılarda, gruplara kalmak için her türlü fedakarlık yapılıyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular dev turnuvada gruplara kalınması halinde hatırı sayılır bir prim elde edecek. Yönetim kurulu Fanatik'in haberine göre toplamda 1 milyon euroyu oyunculara dağıtma kararı aldı.

Gruplara kalması halinde yaklaşık 20 milyon euroyu kasasına koyacak Aslan'da özel prim uygulamasının grup aşamasında da devam edeceği ve böylece oyuncuların motivasyonun üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu arada Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur rahatsızlığı nedeniyle takımla Norveç'e gidemedi.

Timur'un kendisini iyi hissetmesi halinde bugün Norveç'e uçacağı öğrenildi.