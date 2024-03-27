Galatasaray 2-1 kazandı yarı finale çıktı. Süper Lig'de derbi zamanı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray 2-1 kazandı yarı finale çıktı. Süper Lig'de derbi zamanı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, İzmit Belediye engelini 2-1'le geçti, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselip, Fenerbahçe Alagöz Holding ile eşleşti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor.

Çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Sarı-Kırmızılı ekip 78-75 kazanmayı başardı.

Böylece seride durumu 2-1'e getiren Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

Yarı final maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak.

Bu arada Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yaptığı yoğun itiraz nedeniyle diskalifiye edildi.

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: 75 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 78
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Halil Erkoç
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 5, Başak Altunbey 3, Ferda Yıldız
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 8, Vanloo 20, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Harrigan 6
1. Periyot: 15-16
Devre: 37-36
3. Periyot: 57-62

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