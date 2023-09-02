Galatasaray 66 milyon Euro’yu reddetti

Ramos da Suudi ekibi Al İttihat ile yakınlaştı. Galatasaray yönetimi bunun üzerine elindeki stoperi Victor Nelsson'a Sevilla'dan gelen 20+4 milyon avroluk teklifi elinin tersiyle etti. Sarı kırmızılıların geri çevirdiği teklif bununla sınırlı değildi.

Başarılı sağ bek Sacha Boey için bir Premier Lig ekibinin 24 milyon avroluk teklifi masadaydı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusundan memnun olduğunu söyleyince bu teklif de geri çevrildi.

Uzun zamandır Lazio'nun kadrosuna katmak istediği Torreira için gelen 18 milyon avroluk teklif de hem oyuncunun gitmek istememesi hem de takıma olan katkısından ötürü veto edildi. Böylece Cimbom, yaklaşık 66 milyon avroluk teklifleri elinin tersiyle itmiş oldu.

avroluk teklife 'hayır' dendi. Ayrıca Torreira gelen 18, Boey'e gelen 24 milyonluk teklifler de veto edildi. Kaynak: Türkiye



