Galatasaray 66 milyon Euro’yu reddetti

Sergio Ramos'u renklerine bağlayarak bir kere daha bütün dünyaya adından söz ettirmeyi planlayan Galatasaray, İspanyol yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle zorda!

Galatasaray 66 milyon Euro’yu reddetti

Ramos da Suudi ekibi Al İttihat ile yakınlaştı. Galatasaray yönetimi bunun üzerine elindeki stoperi Victor Nelsson'a Sevilla'dan gelen 20+4 milyon avroluk teklifi elinin tersiyle etti. Sarı kırmızılıların geri çevirdiği teklif bununla sınırlı değildi.

Başarılı sağ bek Sacha Boey için bir Premier Lig ekibinin 24 milyon avroluk teklifi masadaydı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusundan memnun olduğunu söyleyince bu teklif de geri çevrildi.
Uzun zamandır Lazio'nun kadrosuna katmak istediği Torreira için gelen 18 milyon avroluk teklif de hem oyuncunun gitmek istememesi hem de takıma olan katkısından ötürü veto edildi. Böylece Cimbom, yaklaşık 66 milyon avroluk teklifleri elinin tersiyle itmiş oldu.

avroluk teklife 'hayır' dendi. Ayrıca Torreira gelen 18, Boey'e gelen 24 milyonluk teklifler de veto edildi. Kaynak: Türkiye


Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Son Haberler
Cem Uzan Galatasaray için canlı yayında ağladı Spor
Cem Uzan Galatasaray için canlı yayında ağladı
Fenerbahçe gol yağdırdı Spor
Fenerbahçe gol yağdırdı
Sokak röportajında 'günahsal boyut' tartışması Güncel
Sokak röportajında 'günahsal boyut' tartışması
Bandırmaspor Sakaryaspor karşısında hata yapmadı Spor
Bandırmaspor Sakaryaspor karşısında hata yapmadı
Filenin Efeleri Yunanistan'ı devirdi Spor
Filenin Efeleri Yunanistan'ı devirdi
Sağanak yağmur koca şehri böyle yuttu. “Verginin karşılığını verin geri” Güncel
Sağanak yağmur koca şehri böyle yuttu. “Verginin karşılığını verin geri”
Melih Gökçek milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösterdi Güncel
Melih Gökçek milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösterdi