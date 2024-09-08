Galatasaray adım adım Şampiyonlar Ligi'ne. İnanılmaz sonuç

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Galatasaray adım adım Şampiyonlar Ligi'ne. İnanılmaz sonuç

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda Kazakistan’ın BIIK Shymkent'i 5-0 mağlup etti.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda Kazakistan’ın BIIK Shymkent ile karşı karşıya geldi.

Lüksemburg'daki Achille Hammerel Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller Malado Diallo (3), Andrea Staskova ve Catalina Usme’den geldi.

Bu sonuç ile birlikte bir üst tura yükselmeye hak kazanan Galatasaray’ın rakibi 9 Eylül Pazartesi günü yapılacak kura ile belli olacak.

Sarı-kırmızılılar 18/19 Eylül ve 25/26 Eylül tarihlerinde oynanacak olan 2. Turda da galip gelmesi halinde grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

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