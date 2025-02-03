Galatasaray Ahmed Kutucu ile üç puanı aldı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray’ı konuk etti. Zorlu geçen 90 dakikada kazanan 1-0 ile Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Ahmed Kutucu takımını 5. dakikada attığı golle öne geçirdi. Maç bu skorla sona erdi. Bu skorla Galatasaray Fenerbahçe ile arasındaki altı puan farkı korumuş oldu.

Galatasaray'da Muslera, Torreira, Abdülkerim ve Barış Alper sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sağ kanattan Mertens’in ceza yayına kullandığı köşe vuruşunda Ahmed Kutucu’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Osimhen’in vuruşunda top üstten auta çıktı.

16. dakikada Maxim’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşunda top Muslera’da kaldı.

18. dakikada kalesini terk eden Muslera’nın uzaklaştırmak istediği topa Kozlowski vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sallai’nin yerden sert şutu kaleci Mustafa Burak’ta kaldı.

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mustafa Eskihallaç’ın şutu savunmadan sektikten sonra kaleci Muslera’da kaldı.

38. dakikada sol kanada atılan uzun topla buluşan Sallai’nin rakibini ekarte ettikten sonra uzak köşeye vuruşu az farkla dışarı çıktı.

45+4. dakikada Mertens’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kaan Ayhan’ın kafa vuruşunu kaleci Mustafa Burak son çizgiden çıkardı.

48. dakikada sağ kanattan Kozlowski’nin ortasını Muslera uzaklaştırdı, dönen topa Okereke’nin vuruşu üstten auta çıktı.