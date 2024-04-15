Galatasaray Alanyaspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de 32. haftaya lider giren Galatasaray, bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi hakemi Cihan Aydın. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem olacak.
İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.
Sarı kırmızılı takımda Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Pendikspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.
Sarı kırmızılı takımın şu 11'le mücadeleyi başlaması bekleniyor:
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem D., Barış, Kerem A., Mertens, İcardi.
Alanyaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:
Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Efecan ,Oğuz, Yusuf, Koka.