Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray Ajax’a konuk oldu.

GALATASARAY 3 PUANI OSIMHEN'İN 3 GOLÜYLE ALDI

Johan Cruyff Arena’da ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında Victor Osimhen yıldızlaştı ve attığı 3 golle Galatasaray’a 3 puanı getirdi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Ajax'ı deplasmanda ilk yenen Türk takımı olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

OSIMHEN TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Maçın son düdüğüyle birlikte Galatasaray taraftarları takımı tribüne çağırdı ve maçın yıldızı Victor Osimhen'in üçlü çektirmesiyle galibiyet coşkusu yaşandı.

AJAX-GALATASARAY İLK 11’LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Sallai, Osimhen

AJAX 0-3 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi ve mücadeleye Galatasaray başladı.

İLK 10 DAKİKA GALATASARAY HAKİMİYETİYLE GEÇİLDİ

10' İlk 10 dakikada Galatasaray topa sahip olarak oyunda ağırlığını hissettirdi. Ajax tüm hatlarıyla topun arkasına geçerek beklerken Sarı Kırmızılılar da kontrollü bir yaklaşımla risk almadan rakip sahada boşluk aradı.

OSIMHEN GOLE YAKLAŞTI

14' Osimhen ceza sahası içerisinde kalabalık savunmanın arasında topu göğsüyle yumuşatarak sert bir şut çıkardı. Ancak Pasveer üstüne gelen topu çelmeyi başardı.

OSIMHEN BİR KEZ DAHA PASVEER'İ GEÇEMEDİ

18' Sara'nın kornerden ortasınada Victor Osimhen harika yükselerek kafayı vurdu. Pasveer topu köşeden kornere çeldi.

SANE ATAĞA KALDIRDI, SARA SONUÇLANDIRAMADI

22' Sane topu defans önünde kaparak rakip sahaya taşıdı ve Sallai'te pasını aktardı. Sallai'nin ortasında ceza sahasına koşu yapan Sara kafa vuruşunda isabeti bulamadı.

AJAX'IN İLK ŞUT DENEMESİNDE UĞURCAN BAŞARILI

33' Mokio'nun ceza sahası dışından şutunda Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu.

AJAX TEHLİKELİ GELDİ

39' Uğurcan Çakır sağ kenardan gelen ortada Abdülkerim'den sekerek üzerine gelen topu uzaklaştırdı. Atağın devamında Gloukh'un çektiği şut direğin yanından dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU: AJAX 0-0 GALATASARAY

İKİNCİ YARI KARŞILIKLI HAMLELERLE BAŞLADI

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine devre arasında Barış Alper Yılmaz oyuna girerken Ajax'ta ise Wijndal yerini Alders'e bıraktı.

GALATASARAY HIZLI BAŞLADI

51' Sallai'nin sert şutunda Pasveer topu kontrol edemedi. Seken topa Osimhen müdahale ederken yardımcı hakemin bayrağı ikinci pozisyon için ofsayt gerekçesiyle havaya kalktı.

AJAX DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

55' Ajax kornerinde Sutalo ceza sahası içerisinde şut şansı buldu. Kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

GALATASARAY ARADIĞI GOLÜ BULDU

59' Galatasaray Victor Osimhen'in golüyle Ajax deplasmanında öne geçti.

OSIMHEN PENALTIDAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

66' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına çevirdiği topta Baas'ın eline çarpan top sonrası VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Fransız hakem Bastian penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Osimhen kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

UĞURCAN'IN HATASI NEYSE Kİ GOLLE SONUÇLANMADI

70' Savunma arkasına atılan topta Uğurcan boşa çıktı. Godts'un şutunda top kaleyi teğet geçti.

OSIMHEN HAT-TRICK YAPTI

76' Barış Alper Yılmaz'ın şutunda Alders'in eline çarpan top sonrası Fransız hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Victor Osimhen hat-trick yaptı.

ICARDI DİREĞE TAKILDI

90+3' Oyuna sonradan dahil olan Icardi'nin şutunda top direkten geri geldi.