Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi

Sezon başında Galatasaray'ın Leipzig'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı Angelino, gösterdiği performans ile bekleneni veremedi.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Angelino ile devre arasında yollarını ayırma kararı aldı.

1 MAÇ DAHA OYNARSA OPSİYON DEVREYE GİRECEK

İspanyol futbolcunun bir maç daha oynaması durumunda, 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA KADRODA YER ALMAMIŞTI

26 yaşındaki sol bek, Galatasaray'ın dün Karagümrük ile oynadığı mücadelenin kadrosuna yer almamıştı.

''TRANSFERLE İLGİLİ KARARI VERECEĞİZ''

Karşılaşma sonrası Okan Buruk, kendisine sorulan Angelino ile ilgili soruya "Bugün Angelino'yu kullanmayacaktık o yüzden kadroya almadık. Transferlerle ilgili kararları önümüzdeki hafta vereceğiz." cevabını vermişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Angelino, 1 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.