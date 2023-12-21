Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi

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Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi
Galatasaray'da performansı beklentilerin altında kalan Angelino ile ilgili karar verildi.

Sezon başında Galatasaray'ın Leipzig'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı Angelino, gösterdiği performans ile bekleneni veremedi.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Angelino ile devre arasında yollarını ayırma kararı aldı.

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1 MAÇ DAHA OYNARSA OPSİYON DEVREYE GİRECEK
İspanyol futbolcunun bir maç daha oynaması durumunda, 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA KADRODA YER ALMAMIŞTI
26 yaşındaki sol bek, Galatasaray'ın dün Karagümrük ile oynadığı mücadelenin kadrosuna yer almamıştı.

''TRANSFERLE İLGİLİ KARARI VERECEĞİZ''
Karşılaşma sonrası Okan Buruk, kendisine sorulan Angelino ile ilgili soruya "Bugün Angelino'yu kullanmayacaktık o yüzden kadroya almadık. Transferlerle ilgili kararları önümüzdeki hafta vereceğiz." cevabını vermişti.

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GALATASARAY PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Angelino, 1 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.

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