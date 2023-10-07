Galatasaray Antalya deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Süper Lig'in 8. hafta maçında bu akşam Antalya'da Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi.

Galatasaray Antalya deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

Ligde üst üste iki maçını kazanan Akdeniz ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 3 mücadeleden 1 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı. 7 maçta ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray, son 21 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Cimbom bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek

İki takım arasında geride kalan 54 maçta sarı-kırmızılılar 33, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 104 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi.

Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i de belirledi. Ndombele ve Barış Alper'i ilk 11'e aldı. Sarı kırmızılı takımın sahaya şu şekilde çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Antalyaspor'un 11'i de şöyle:

Leite, Bünyamin, Ömer Toprak, Veysel, Güray, Saric, Erdal, Jehezkel, De Streek, Larsson, Buksa.

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