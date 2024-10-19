Galatasaray Antalyaspor maçında hakemden skandal karar

Trendyol Süper Lig’in 9. Haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı kımızılılar deplasmanda Antalyaspor'u İcardi (2) ve Osimhen'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

HAKEMDEN TARTIŞILACAK KARARLAR!

Sarı-kırmızılı ekibin oyuncusu Kaan Ayhan maçın 41. Dakikasında topa kafasıyla müdahale etmek isterken Güray Vural'ın taban kaldırmasıyla yerde kaldı. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, kararın kırmızı kart olması gerektiği yönünde hakeme itirazda bulundu, fakat hakem Ali Şansalan yalnızca sarı kart gösterdi. VAR'dan da müdahale gelmedi.

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Galatasaraylı oyuncular, Mauro Icardi'nin Veysel Sarı ile girdiği pozisyonda penaltı bekledi. Ancak hakem Şansalan, bu pozisyonda 'devam' kararı verince futbolcular ve taraftarlar hakeme sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterdi.