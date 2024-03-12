Galatasaray arayı açtı Fenerbahçe geride kaldı. Müthiş yarışta tablo değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray arayı açtı Fenerbahçe geride kaldı. Müthiş yarışta tablo değişti
Süper Lig'de 29. hafta sonunda lider Galatasaray favori konumda. Takipçisi Fenerbahçe'ye verilen oranda artış var.

Süper Lig'de 29. hafta sonunda lider Galatasaray favori konumda. Takipçisi Fenerbahçe'ye verilen oranda artış var.

Süper Lig’deki son şampiyonluk yarışı, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin kızışmasıyla daha da heyecanlı bir hal aldı.

Geçen hafta (1.61) olan Galatasaray’ın şampiyonluk oranı, en son güncellemede (1.54) 'e düşürüldü.

Öte yandan, (1.86) olarak belirlenen Fenerbahçe’nin oranı, (1.95) 'e çıkarak artış gösterdi.

Süper Lig’in 29. haftası sonrasında yapılan güncellemeyle, Galatasaray’ın oranları azalırken Fenerbahçe’nin oranları yükseldi.

Bu hafta her iki takım da puan kaybı yaşamazken, maç sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları yeni bir güncellemeye tabi tutuldu.

İşte Süper Lig’de en son şampiyonluk oranları:

Galatasaray için (1.54), Fenerbahçe için ise (1.95).

İlgili Haberler
Erol Bulut bütün futbolculara yasakladı
Galatasaray seçime gidiyor. Tarihi resmen açıklandı
Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı
Dursun Özbek'ten Erden Timur'a flaş teklif. Aralarının bozuk olduğu konuşuluyordu
Galatasaray’a 1 iyi, 2 kötü haber
Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu. Taraftar hücum etti
Trabzonspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu. Taraftar hücum etti
Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak Süper Kupa kararı. TFF duyurdu
Fatih Altaylı Fenerbahçe'yi haklı buldu
Para için Galatasaray’da kalan dünya yıldızı kim
Fenerbahçeli yıldız 1 yıl sonra geri dönüyor
Son Haberler
14 yaşındaki iki öğrenci okul çıkışı birbirini bıçakladı Gündem
14 yaşındaki iki öğrenci okul çıkışı birbirini bıçakladı
Ispanak ve pırasa pişirenler dikkat! 1 bardak ekleyin lezzeti iki katına çıksın Yemek Tarifleri
Ispanak ve pırasa pişirenler dikkat! 1 bardak ekleyin lezzeti iki katına çıksın
Hint Okyanusu'nda dehşet Gündem
Hint Okyanusu'nda dehşet
Tunç Soyer kaygılım dedi. İzmir'deki son anket sonuçlarını paylaştı Gündem
Tunç Soyer kaygılım dedi. İzmir'deki son anket sonuçlarını paylaştı
Galatasaray seçime gidiyor. Tarihi resmen açıklandı Spor
Galatasaray seçime gidiyor. Tarihi resmen açıklandı
Fenerbahçe taraftarı nefret etti Spor
Fenerbahçe taraftarı nefret etti
Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı Spor
Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı