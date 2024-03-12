Galatasaray arayı açtı Fenerbahçe geride kaldı. Müthiş yarışta tablo değişti

Süper Lig'de 29. hafta sonunda lider Galatasaray favori konumda. Takipçisi Fenerbahçe'ye verilen oranda artış var.

Süper Lig’deki son şampiyonluk yarışı, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin kızışmasıyla daha da heyecanlı bir hal aldı.

Geçen hafta (1.61) olan Galatasaray’ın şampiyonluk oranı, en son güncellemede (1.54) 'e düşürüldü.

Öte yandan, (1.86) olarak belirlenen Fenerbahçe’nin oranı, (1.95) 'e çıkarak artış gösterdi.

Süper Lig’in 29. haftası sonrasında yapılan güncellemeyle, Galatasaray’ın oranları azalırken Fenerbahçe’nin oranları yükseldi.

Bu hafta her iki takım da puan kaybı yaşamazken, maç sonuçlarının ardından şampiyonluk oranları yeni bir güncellemeye tabi tutuldu.

İşte Süper Lig’de en son şampiyonluk oranları:

Galatasaray için (1.54), Fenerbahçe için ise (1.95).