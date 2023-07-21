Galatasaray Avrupa deviyle kapıştı

Victor Nelsson'u elinde tutmak için yoğun çaba harcıyan Galatasaray oyuncunun takımdan ayrılması durumunda genç stoper Maik Nawrocki'ye yönelecek. Sarı-kırmızılıların olası transferde ise en büyük rakibi İskoç ekibi Celtic.

Galatasaray Avrupa deviyle kapıştı

Editör: Ufuk Cingöz

Son şampiyon Galatasaray, her ne kadar Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’u takımda tutmak için yoğun çaba göstersede yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimleri şimdiden belirlemiş durumda.

HEDEF MAIK NAWROCKI
İskoçya basınından Football Scotland’ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim Victor Nelsson’un olası ayrılığında rotayı Maik Nawrocki’ye çevirecek.

CELTIC'DE DEVREDE
Maik Nawrocki'nin Celtic'in de gündeminde olduğu belirtilirken oyuncu için Galatasaray ve Celtic arasında ciddi bir rekabet olduğu aktarıldı.

4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Haberde ayrıca Galatasaray’ın oyuncu için kulübü Legia'ya 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay teklifi sunduğu ifade edilirken transferin gerçekleşmesi durumunda 4 milyon Euro'nun yarısı peşin diğer yarısı ise yeni yılda ödenecek.

Öne Çıkanlar
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor. Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor. Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Son Haberler
Uzmanı uyardı: Bu belirtiler orta kulak iltihabının habercisi olabilir Sağlık
Uzmanı uyardı: Bu belirtiler orta kulak iltihabının habercisi olabilir
Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi Dünya
Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi
CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor Güncel
CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor
ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisinden Türkiye’ye karşı F-16 mektubu Dünya
ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisinden Türkiye’ye karşı F-16 mektubu
Sıcak günlerde ani ısı değişikliklerine dikkat. Uzmanı dikkat çeken açıklama Sağlık
Sıcak günlerde ani ısı değişikliklerine dikkat. Uzmanı dikkat çeken açıklama
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak Dünya
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak
Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış Ekonomi
Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış