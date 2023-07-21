Galatasaray Avrupa deviyle kapıştı

Editör: Ufuk Cingöz

Son şampiyon Galatasaray, her ne kadar Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’u takımda tutmak için yoğun çaba göstersede yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimleri şimdiden belirlemiş durumda.

HEDEF MAIK NAWROCKI

İskoçya basınından Football Scotland’ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim Victor Nelsson’un olası ayrılığında rotayı Maik Nawrocki’ye çevirecek.

CELTIC'DE DEVREDE

Maik Nawrocki'nin Celtic'in de gündeminde olduğu belirtilirken oyuncu için Galatasaray ve Celtic arasında ciddi bir rekabet olduğu aktarıldı.

4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Haberde ayrıca Galatasaray’ın oyuncu için kulübü Legia'ya 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay teklifi sunduğu ifade edilirken transferin gerçekleşmesi durumunda 4 milyon Euro'nun yarısı peşin diğer yarısı ise yeni yılda ödenecek.