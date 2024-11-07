Galatasaray Avrupa’da destan yazdı. Avrupa fatihi Tottenham’ı 3-2 mağlup etti

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Galatasaray Avrupa’da destan yazdı. Avrupa fatihi Tottenham’ı 3-2 mağlup etti

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi müsabakasında evinde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip Tottenham’ı Yunus Akgün ve Victor Osimhen’in golleriyle 3-2 mağlup etti.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi müsabakasında evinde Tottenham ile karşı karşıya geldi. Rams Park'taki karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetti.

Galatasaray Tottenham’ı Yunus Akgün ve Victor Osimhen (2) attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Aslanlar Avrupa Ligi’nde puanını 10’a çıkardı. Öte yandan Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

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Maçın 6. dakikasında topla buluşan Yunus Akgün, muhteşem bir gol attı. Tottenham kalecisi topu göremedi adeta! Ve Galatasaray, Tottenham karşısında 1-0 öne geçti.

Tottenham 19. dakikada Lankshear'in golüyle beraberliği yakaladı. 32. dakikada topla buluşan dünya yıldızı Victor Osimhen Galatasaray'ı Tottenham karşısında tekrardan öne geçirdi. Bu golle yetinmeyen Osimhen muhteşem bir gol daha attı. Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Maçta ilk yarı sona erdi. Galatasaray ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. Tottenham'da 69. dakikada topla buluşan Dominik Solanke golü attı. skor 3-2.

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