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Kiralama formülü devrede. Galatasaray'da flaş Barrow gelişmesi

Galatasaray, Musa Barrow'u transfer etmek istiyor.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 18:27
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Galatasaray Barrow için İtalya'da

Kiralama formülü devrede. Galatasaray'da flaş Barrow gelişmesi
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Galatasaray, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Musa Barrow için Bologna ile masaya oturdu.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Bologna'ya Barrow'u satın alma opsiyonlu kiralamak için şartları sordu. Bologna cephesi 2 milyon euro kiralama ve 9 milyon euro satına alma opsiyonu olduğunu iletti.

YÖNETİM'DEN FİYAT DÜŞÜRME TALEBİ

Galatasaray ise Bologna'ya 1 milyon euro'dan daha fazla kiralama ücreti sunamayacağını, satın alma opsiyonunun ise mali şartlarının ötesinde olduğu cevabını verdi.

Sarı kırmızılılar, Bologna'ya fiyatın düşmesi gerektiğini ilettiği ve bu nedenle transferi şimdilik beklemeye aldığı kaydedildi.

14 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Kulübü Bologna ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Barrow, Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.

Musa Barrow, bu sezon 17 resmi maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

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